В ЕС заявили о планах разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 туристам, но есть условия

Американские туристы, которые были полностью вакцинированы против Covid-19, смогут посетить Европейский Союз уже этим летом – после более года запретов на поездки.

Как пишет The New York Times, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На данный момент речь идет об американских туристах, но вероятно, требования будут касаться и других стран, жители которых будут привиты вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

“Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это сделает возможным свободное передвижение и поездки в Европейский Союз. Потому что ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA“, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило все три вакцины, используемые в Соединенных Штатах – Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Она добавила, что возобновление поездок будет зависеть “от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как и, надеюсь, улучшается и в Европейском Союзе”.

Европейский Союз начал процесс предоставления своим гражданам “цифровых зеленых сертификатов”, в которых будет указано, был ли путешественник вакцинирован против Covid-19; болел ли коронавирусом в последние месяцы, или имел отрицательный тест на вирус в последние несколько дней. Европейцы смогут использовать их для путешествий без дополнительных ограничений, как минимум, внутри блока из 27 стран.

Основываясь на комментариях г-жи фон дер Ляйен, Европейская комиссия порекомендует изменение политики в отношении поездок, однако отдельные государства-члены могут оставить за собой право сохранять более строгие ограничения. Они могут не разрешать гражданам из-за пределов ЕС посещать страну или вводить ограничения даже для посетителей, у которых есть сертификаты о вакцинации.

Как сообщал “источник”, Черногория снимает все ограничительные меры на посещение страны гражданами четырех стран, в том числе и Украины.