Синоптики назвали дату долгожданного потепления: но есть одно “но”

Потепление в Украине ожидается к концу месяца, и оно “принесет” с собой дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В понедельник, 26 апреля, в некоторых регионах возможны ночные заморозки до -3 градусов. Теплее всего будет на Востоке и на Юге, где днем воздух прогреется до +12..+14 градусов. Также синоптики предупреждают, что во всех регионах, за исключением Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма, пройдут дожди.

27 апреля погода кардинально изменится: осадки в виде дождей с грозами ожидаются на Левобережной Украине, а в западных областях днем будет солнечно до +11..+13 градусов.

28 апреля, по прогнозам синоптиков, ночные заморозки до -2..-3 градусов ожидаются в большинстве регионов. Днем осадков не прогнозируют, будет солнечная погода до +14 градусов с небольшой облачностью.

А существенное потепление придет в Украину уже в четверг, 29 апреля. Но синоптики предупреждают, что в западных областях пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем – до +17..+19, а ночью – до +5 градусов.

30 апреля дожди с грозами, помимо западных областей, охватят центральные и северные регионы Украины. Теплее всего будет в Николаевской, Закарпатской, Киевской и Винницкой областях – там синоптики обещают до +21 градуса.

Ранее мы рассказывали, что на Украину надвигается непогода, поэтому спасатели предупредили об опасности.