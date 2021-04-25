Скандал вокруг взрывов во Врбетице “похоронил” два важных проекта Кремля в Чехии

Обнародованная информация о причастности российских агентов к взрывах на складах в Врбетице, которые произошли в 2014 году, уже почти поставила крест на двух важных проектах Российской Федерации в Чехии.

В Чехии будет уничтожена агентурная сеть российских спецслужб – Давид Стулик



Об этом рассказал в интервью “источнику” старший аналитик Центра “Европейские ценности” Давид Стулик, который был представителем представительства ЕС в Украине в 2007-2019 годах.

“Первое – это закупка вакцины “Спутник-V” – думаю, сейчас любой разумный обычный человек не захочет получать вакцину от страны-агрессора. Здесь у нас сейчас очень негативное отношение к этому, как и в Украине.

И второе, и это наиболее важный момент, чешское правительство заявило в понедельник, что не будет приглашать “Росатом” к огромному тендеру на реконструкцию атомной станции. Речь идет о самом большом контракте в истории Чехии, стоимость которого будет составлять минимум 6 миллиардов долларов”, – отметил европейский дипломат.

Эксперт обратил внимание, что второй проект был очень важен для России в плане долгострочной перспективы.

“Важно отметить, что тот, кто будет строить эти реакторы, получит действительно огромное влияние на энергетическую безопасность нашей страны, поскольку это будет одним из основных источников электроэнергии в будущем, в течение нескольких десятилетий. И в этом случае правительство очень сопротивлялось давлению президента Земана, который продвигал идею пригласить на этот тендер “Росатом”. Чешские спецслужбы публично призывали правительство не допускать “Росатом” к этому проекту. И сейчас, раскрытие этой операции практически убило эти российские проекты, возможно временно, но я надеюсь, на длительную перспективу“, – добавил Стулик.

Как сообщал “источник”, в подготовке взрывов на армейских складах вблизи села Врбетице в Чехии в 2014 году участвовали не менее шести агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого осуществляют акты насилия за пределами России.