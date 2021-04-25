Карантин? Нет, не слышали: в Украине в Вербное воскресенье массово нарушали ограничения, фото

Украинцы проигнорировали предостережения Минздрава и массово нарушали карантин в Вербное воскресенье, 25 апреля.

В частности, фотографии из украинских храмов опубликовал в своем Facebook фотограф Ян Доброносов и Telegram канал “Типичный Киев”.

Так, жители украинских городов, где действуют строгие карантинные ограничения из-за эпидемии COVID-19, массово шли в храмы, чтобы “освятить” веточки верб в Вербное воскресенье.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как украинцы не соблюдали дистанцию и находились в общественных местах без масок и респираторов.

“Христиане восточного обряда сегодня отмечают Вербное воскресенье. Вот так придерживаются карантинных ограничений в разных городах Украины”, – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее мы рассказывали, что в Украине возобновили список зон карантина.