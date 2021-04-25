Земан знал и молчал: дипломат раскрыл причины обострения конфликта Чехии и РФ

Президент Чехии Милош Земан действительно имеет пророссийские взгляды, и его часто цитируют пропагандисты РФ, но СМИ умалчивают, что глава государства не имеет никаких конституционных полномочий во внешней политике, и все решается на уровне правительства.

Об этом в интервью изданию “источник” рассказал старший аналитик Центра “Европейские ценности” Давид Стулик, комментируя скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии.

По его словам, украинцы совершают ошибку, рассматривая позицию Чехии через призму пророссийского президента Милоша Земана.

“Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия – пророссийская”, – объяснил эксперт.

Стулик, комментируя обострение между Чехией и РФ, объяснил, что отношения Праги и Москвы были напряженными еще с прошлого года. Общественность с 2014 года заняла проукраинскую точку зрения и выступает против участия российской компании “Росатом” в чешских тендерах по реконструкции атомных станций, поскольку воспринимает Россию как угрозу.

Эксперт напомнил, что расследование взрывов на военных складах в Врбетице началось в 2014 году, но было приостановлено через год из-за отсутствия доказательств. И тогда в Праге даже не подозревали, что в военной разведке РФ есть подобные агенты (Боширов и Петров – ред.).

“Они (агенты РФ. – ред.) приехали сюда под вымышленными фамилиями с молдавским и таджикским паспортом, которые были на сделаны на официальных бланках. И это все началось выясняться, и все эти данные начали соединяться в одну картину только в 2018 году, когда была раскрыта их личность спецслужбами Великобритании. С этого момента шло это следствие, начались консультации с союзными государствами, спецслужбами этих стран, собирали 100-процентные доказательства что это были действительно они (агенты ГРУ Петров и Боширов – “источник”). И сейчас это следствие завершили, потому что эти доказательства являются стопроцентными. А знаете почему? Во-первых, эти доказательства увидели союзники Чехии по НАТО и никто не сказал что они ошибочны. Во-вторых, это реакция президента Земана – он был ознакомлен с этими доводами и с этого момента молчит, до сих пор. Если бы не имелись железобетонные доказательства, президент Земан сразу бы публично выступил, как это было раньше, высмеял бы эти доказательства, дискредитировал спецслужбы. Он очень любит дискредитировать чешские службы, но в этом случае он молчит”, – продолжил Давид Стулик в общении с журналистами.

Он также добавил, что после взрыва на складах работали специалисты, которые старались сделать реконструкцию событий, которые там произошли, и только после этого российским агентам смогли объявить подозрение в терактах.

“Еще одна важная составляющая в этом деле – это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Боширов – “источник”), то только после этого можно было объявить подозрение”, – резюмировал дипломат в интервью “источнику”.

Также читайте материал “источника”: В Чехии будет уничтожена агентурная сеть российских спецслужб – Давид Стулик.