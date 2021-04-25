В Украине обновили карантинное зонирование: кто останется в “красной” зоне

В воскресенье, 25 апреля, в Украине обновили карантинные зоны.

В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 25 апреля

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Теперь на “красном” уровне остаются Киев и 10 областей страны: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В “оранжевой” зоне сейчас 9 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

На “желтом” уровне 5 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

Ни один из украинских регионов пока не вошел в “зеленую” зону.

Как сообщал “источник”, в Украине на Пасхальные праздники продолжится действие адаптивного карантина.