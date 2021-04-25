На Волыни попрощались с погибшим на Донбассе военным, фото

На Волыни провели в последний путь украинского военнослужащего Александра Луцика, погибшего в четверг, 22 апреля, в результате вражеского обстрела на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице 10-ой отдельной Горно-штурмовой бригады ВСУ, где служил Александр Луцик.

38-летний Александр Луцик погиб 22 апреля в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.

“На щите… Прощай, брат… Печально и трудно прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик. Навеки в списках “эдельвейсов”. Легких облаков тебе, брат… Земля пухом”, – говорится в сообщении.

Военный родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи и всего несколько дней не дожил до своего 39-летия. В 10-той отдельной Горно-штурмовой бригаде служил оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.

Напомним, что в сети назвали имя украинского военнослужащего ВСУ, который погиб в воскресенье, 18 апреля.