Это критический фактор: названа главная проблема с удешевлением авиаперелетов в Украине

В Украине хотят снизить цены на внутренние авиаперелеты за счет отмены НДС, но есть еще одна проблема, которая влияет на стоимость – дороговизна авиационного топлива.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам эксперта в сфере транспорта Кирилла Новикова, уровень авиатарифов по Украине зависит от цены за топливо.

“Здесь два момента – относительно высокий акциз и очень небольшое количество поставщиков топлива, что позволяет им держать высокую цену. И эта цена, на самом деле, – одна из самых высоких в Европе. Соответственно, чтобы снизить цену топлива, нужно уменьшить акциз и диверсифицировать поставки”, – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что для стимуляции внутреннего туризма в Украине необходимо властям думать не только о цене на перелеты, а и о инфраструктуре аэропортов. Следует обратить внимание на то, что две трети аэропортов, которые на сегодня могли бы сделать значительный рывок для своих регионов, находятся в откровенно плохом состоянии.

“Вынужденную паузу, вызванную ковидными ограничениями, было бы правильно использовать для модернизации аэропортов (хотя в некоторых городах этот процесс идет, пусть и не очень активно)”, – сказал Новиков.

Эксперт добавил, что здесь, как и в случае с НДС и ценой топлива, решения потенциально находятся в руках власти.

Как сообщал “источник”, украинцы имеют возможность отдохнуть на майские праздники не только на территории страны, но и за границей. Ведь благодаря нескольким государственным праздниками, люди смогут суммарно отдыхать 13 дней.