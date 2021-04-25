Шмыгаль выступил с важным заявлением о карантине в Украине на Пасху

В Украине на Пасхальные праздники продолжится действие адаптивного карантина.

В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 25 апреля

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает на своей Facebook-странице.

Шмыгаль призвал всех украинцев придерживаться карантинных правил.

“Чтобы мягко пройти период майских праздников, обсудил на этой неделе вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса”, – написал политик.

Он также отметил, что на этой неделе из “красной” зоны уже вышли две области – Черновицкая и Одесская. Кроме того, к ним вскоре могут присоединится еще несколько областей.

Как сообщал “источник”, с 25 апреля Одесская область вышла из “красной” зоны карантина и перешла в “желтую”.