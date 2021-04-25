Не оставляют шансов: врач рассказал, в чем главная опасность новых штаммов COVID-19

Новые штаммы коронавируса более агрессивны и значительно быстрее передаются от больного к здоровому, практически шансов не заразиться от больного нет.

Об этом в Facebook написал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Кроме того, течение болезни при заражении новыми штаммами молниеносно.

“На 6-7 день от начала ковида или проще появления температуры мы уже можем получить значительное поражение легких и увидеть это на компьютерной томографии или УЗИ легких. Также уже на 6-7 день анализ ЦРП может быть в 10-15 раз выше нормы“, – сказано в публикации.

Врач добавил, что сатурация кислородом часто держится нормальной до 10-12 дня, после чего может неожиданно резко снизиться и создать серьезную проблему для медиков в лечении дома без кислорода.

В протоколах лечения изменений пока нет, просто все лечение нужно начинать значительно быстрее и быстро реагировать на изменения состояния пациента.

“Витамины вообще при новом штамме не работают, суммамед, цефтриаксон также малоэффективны“, – отметил Жиравецкий.

Он уточнил, что при заражении новыми штаммами, Covid-19 может протекать и в легкой форме и пройти без лечения, но процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше.

Ранее “источник” рассказывал об индийском штамме коронавируса, который несет в себе три мутации, и одна из них связана с уменьшением эффективности существующего иммуноответа.