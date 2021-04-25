Украину в начале мая “атакуют” заморозки: синоптик дал детальный прогноз на последний месяц весны

Как и предупреждали синоптики, апрель в Украине выдался холодным, но и последний месяц весны принесет заморозки, хотя будут и теплые дни.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет “ТСН”.

Май, по его прогнозам, будет отмечен переменчивой погодой с периодами тепла и похолоданиями с заморозками. Синоптик пояснил, что то, что в 2021 году весна выдалась холодной — это закономерно.

“Весна такая и должна быть в этом году. 2021 под управлением Сатурна, года Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха в этом году поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что до Пасхи никогда нет тепла“, — отметил Горбань.

При этом, по его прогнозам, май принесет и теплые дни, а в конце месяца будет даже жарко, хотя в начале прогнозируются заморозки.

“1-2 мая — будет тепло, 3 мая — ожидается дождь, а вот 4 мая — в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период с 8 по 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая — солнечно и тепло, 22-23 мая — дожди и в конце месяца — жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь“, — поделился своим прогнозом народный синоптик.

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