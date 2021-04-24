Пожилого главу Ассоциации дорожников уличили в чрезмерном интересе к молодым кореянкам – в сети смеются

Глава Национальной ассоциации дорожников Украины Николай Березовский, которому исполнилось 64 года, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook ссылку на статью, в которой поднимается проблема отсутствия секса у молодых кореянок.

Как сообщает “Багнет”, неожиданный интерес пожилого чиновника к вопросам интимного характера молодых девушек с другого конца света вызвал бурную реакцию пользователей сети.

В публикации на сайте ВВС, которую запостил на своей Facebook-странице Николай Березовский, речь идет о том, что южнокорейские женщины все чаще решают не жениться, не иметь детей и даже не вступать в сексуальные отношения с мужчинами.

Комментаторы по этому поводу удивляются тому, что в таком почтенном возрасте и на серьезной должности, глава НАДУ настолько обеспокоен судьбой незамужних девушек из Южной Кореи. Что именно хотел сказать своим подписчикам Николай Березовский, которому в этом году исполняется 64 года, пока неизвестно.

Как сообщал “источник”, во время заседания Верховной Рады народный депутат из депутатской группы “За майбутнє” Петр Юрчишин, обсуждая молодую чиновницу, которая работает на высокой должности в налоговой службе, выразил предположение, что карьеру она сделала через постель.