Боевики готовят на Пасху теракт в церкви: данные украинской разведки

Пророссийские оккупанты на Донбассе планируют ряд провокаций на Пасху, в том числе и теракт.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

О планируемых действиях боевиков украинская разведка узнала от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск.

Так, 25 апреля спланировано проведение провокаций против Украины. Для этого хотят использовать вооружение и военную технику.

Одна из них должна состояться в Дебальцевском направлении. Боевики получили указание от кураторов совершить наступление с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования и нанесения потерь ВСУ. В этом месте позиция 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса.

Также оккупационные войска РФ хотят совершить теракт на Пасху. Они планируют атаковать церковь Московского патриархата во время Пасхальной службы. Такие действия могут привести к массовым потерям среди прихожан.

“Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

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