Отвод войск ничего не меняет: Кравчук выступил с громким заявлением по агрессии РФ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что отвод российских войск от границ Украины не меняет стратегической политики России.

Об этом он рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

По его словам, в планы РФ входит влиять на жизнь Украины и решать за страну ее дальнейшее будущее. При этом Кравчук отметил, что в 1993 году он видел соответствующий документ, что ему показал Борис Ельцин, который тогда был президентом РФ. В документе были два пункта:

Украина должна быть в системе стратегической политики России.

Украина должна выполнять волю России, куда ей вступать и с кем заключать сделки.

“То есть, она (Украина), проводя свою внешнюю политику, должна консультироваться с Россией”, – пояснил Кравчук.

Как сообщал “источник”, Леонид Кравчук заявил, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией, если она откажется от участия в “нормандском” и “минском формате”.