Речь идет о 225 млн грн: в СБУ раскрыли детали обысков у Коломойского

В четверг, 22 апреля, в Киеве СБУ провела обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи “Центрэнерго” на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже себестоимости ее производства, в частности в бизнес-центре “Миллениум “, который принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО” Центрэнерго “на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению убытков и растраты имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков 22 апреля были изъяты электронные носители информации и документы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал “источник”, в офисе олигарха Игоря Коломойского знали, что СБУ придет с обысками в “Миллениум” . Суд дал разрешение на проведение обысков в конце марта.