Перед Вербным воскресеньем в Украине ожидается снег: прогноз на выходные

Вербное воскресенье в 2021 году выпадает на 25 апреля, а за день до этого, в субботу, есть вероятность мокрого снега на севере и западе страны.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Местами в центральных областях и на Востоке возможны незначительные дожди, на юге Украины – без осадков.

“Из всех выходных самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье – солнечно и тепло, до +12 +14 градусов. Также тепло будет в южной части – до +13 +15 градусов. А вот запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7 + 12градусов“, – пишет синоптик.

Она также предупредила, что с субботу-воскресенье при прояснениях, за исключением южной части, ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.

В Киеве утром 24 апреля возможен мокрый снег. На выходных будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками. Днем ожидается +7 +9 градусов.

“Потепление начнется с ближайшей среды!”, – обнадежила Диденко.

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