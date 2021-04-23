Погода в Украине на Вербное воскресенье: синоптики предупредили о неприятном “сюрпризе”

Вербное воскресенье в 2021 году выпадает на 25 апреля, день будет солнечным, но достаточно прохладным, ночью даже прогнозируются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в ночь на воскресенье, 25 апреля, температура воздуха ночью местами может опуститься до -3 градусов.

В Вербное воскресенье по всей стране без осадков, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется от 7 до 15 градусов тепла. Теплее всего будет на юге страны. Ночью также ожидаются заморозки до -3 градусов.

Как писал “источник”, ранее известный украинский синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.

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