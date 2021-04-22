Не дожил до 39-летия: фото и фамилия бойца с Волыни, погибшего на Донбассе

Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в четверг, 22 апреля, в результате вражеского обстрела на Донбассе. Это боец 10-й отдельной Горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Луцик из Волыни.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынского областного совета.

“Сегодня, 22 апреля, около 11:30 в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб волынский военный Александр Анатольевич Луцик”, – говорится в сообщении.

Александр Луцик родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи и всего несколько дней не дожил до своего 39-летия. Погибший Герой нес службу по контракту в 10-той отдельной Горно-штурмовой бригаде оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.

Напомним, что в сети назвали имя украинского военнослужащего ВСУ, который погиб в воскресенье, 18 апреля.