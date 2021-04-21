США сделали важное заявление о летальном вооружении для Украины

США в рамках помощи Украине обеспечат страну летальными оборонительными системами.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне рассказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает “Украинформ”.

По его словам, Штаты продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и обороны для защиты от агрессии РФ.

“Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, которую Украина нуждается для того, чтобы защитить себя от российской агрессии”, – сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что в качестве поддержки Украине передадут летальное оружие.

Как сообщал “источник”, в украинском правительстве сообщили, как будет потрачено предоставленное Соединенными Штатами Америки через Агентство по международному развитию (USAID) дополнительное финансирование в размере 155 млн долларов.