Зеленский ввел в действие санкции СНБО против “контрабандистов”: кто попал во второй список

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал указ о введении в действие второго пакета санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении лиц, причастных к контрабанде.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Указ вступает в силу со дня его опубликования (21 апреля).
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.
Под санкции попали:
- Араик Амирханян;
- Сеяр Куршутов;
- Александр Черепинский;
- Эдуард Кукоба;
- Олег Доронин;
- Тигран Мелконян;
- Владимир Полуситок;
- Денис Аминев;
- Сергей Сердюк;
- Михаил Грибанов;
- Андрей Попов;
- Олег Богданов;
- Юрий Дворак.
Напомним, 2 апреля СНБО ввел санкции против других 10 представителей украинской контрабанды.