Зеленский ввел в действие санкции СНБО против “контрабандистов”: кто попал во второй список

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал указ о введении в действие второго пакета санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении лиц, причастных к контрабанде.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования (21 апреля).

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Под санкции попали:

Араик Амирханян;

Сеяр Куршутов;

Александр Черепинский;

Эдуард Кукоба;

Олег Доронин;

Тигран Мелконян;

Владимир Полуситок;

Денис Аминев;

Сергей Сердюк;

Михаил Грибанов;

Андрей Попов;

Олег Богданов;

Юрий Дворак.

Напомним, 2 апреля СНБО ввел санкции против других 10 представителей украинской контрабанды.