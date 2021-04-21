Зеленский ввел в действие санкции СНБО против “контрабандистов”: кто попал во второй список

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал указ о введении в действие второго пакета санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении лиц, причастных к контрабанде.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования (21 апреля).

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Под санкции попали:

  • Араик Амирханян;
  • Сеяр Куршутов;
  • Александр Черепинский;
  • Эдуард Кукоба;
  • Олег Доронин;
  • Тигран Мелконян;
  • Владимир Полуситок;
  • Денис Аминев;
  • Сергей Сердюк;
  • Михаил Грибанов;
  • Андрей Попов;
  • Олег Богданов;
  • Юрий Дворак.

Напомним, 2 апреля СНБО ввел санкции против других 10 представителей украинской контрабанды.