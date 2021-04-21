В Украине ударят серьезные заморозки: какие области в зоне риска

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об ухудшении погоды в Украине 24-27 апреля – на части территории страны ожидаются заморозки.

Много дождей и тепла: какой будет погода на Пасху и майские праздники

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается в субботу, 24 апреля, в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля на всей территории страны, кроме южных областей – ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В субботу, 24 апреля, заморозки на поверхности почвы в пределах 0-5° ожидаются в южных и в центральных областях (I уровень опасности, желтый).

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Как сообщал “источник”, в Украине погода на майские праздники 2021 не порадует особым теплом – в некоторых регионах ожидаются дожди.