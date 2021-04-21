Обнародован Нацплан вакцинации украинцев от COVID-19

Согласно Национальному плану вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, в Украине с мая будет делаться 5,65 млн прививок от COVID-19 ежемесячно. Планируется до конца текущего года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета.

Национальный план вакцинации от коронавируса на этот год правительство утвердило 12 апреля и обнародовало 21 апреля.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин – 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.

Как сообщал “источник”, появилась статистика показателей смертности от осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании – после прививки вакциной Pfizer она в 2,6 раза выше, чем после введения препарата AstraZeneca.