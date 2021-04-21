Сколько людей умирает после прививок Pfizer и AstraZeneca: в Британии сравнили данные

Появилась статистика показателей смертности от осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании – после прививки вакциной Pfizer она в 2,6 раза выше, чем после введения препарата AstraZeneca.

Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра.

В Британии препаратом AstraZeneca вакцинировали 21 600 000 людей, а препаратом Pfizer – 15 400 000 жителей страны.

Количество смертей после вакцинации:

AstraZeneca – 22;

Pfizer – 40.

Показатель смертности в пересчете на 100 000 доз:

AstraZeneca – 0.10;

Pfizer – 0.26.

Как сообщал “источник”, 22 апреля в Украину прибудет новая партия вакцин от коронавируса компании AstraZeneca, которые будут переданы в рамках механизма COVAX.