Сколько людей умирает после прививок Pfizer и AstraZeneca: в Британии сравнили данные

Появилась статистика показателей смертности от осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции в Великобритании – после прививки вакциной Pfizer она в 2,6 раза выше, чем после введения препарата AstraZeneca.
Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра.
В Британии препаратом AstraZeneca вакцинировали 21 600 000 людей, а препаратом Pfizer – 15 400 000 жителей страны.
Количество смертей после вакцинации:
- AstraZeneca – 22;
- Pfizer – 40.
Показатель смертности в пересчете на 100 000 доз:
- AstraZeneca – 0.10;
- Pfizer – 0.26.
Как сообщал “источник”, 22 апреля в Украину прибудет новая партия вакцин от коронавируса компании AstraZeneca, которые будут переданы в рамках механизма COVAX.