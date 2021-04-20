Зеленский предложил Путину встретиться на передовой: видео обращения к украинцам и президенту РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил “встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война”.

Видеообращение Зеленского опубликовано в Facebook.

По словам президента, Украина не хочет войны, но не боится ее и готова себя защитить.

“Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война“, – заявил он, обращаясь к главе Кремля и перейдя на русский язык.

“Хочет войны Украины? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда“, – добавил президент.

Он также обратился к украинцам с призывом не верить безапелляционно экспертам из интернета и слухам и оставаться бдительными.

Зеленский добавил, что Украину поддерживают иностранные партнеры, которые готовы вводить санкции против РФ и оказывать финансовую помощь.

“Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры на нашей стороне“, – подчеркнул глава государства.

Как сообщал “источник”, на экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во вторник, 20 апреля, сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.