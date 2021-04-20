Украинцев предупредили о надвигающемся шторме с грозами

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об ухудшении погоды во вторник, 20 апреля – на части территории страны ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным спасателей ночью 20 апреля в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях пройдут значительные дожди, которые будут сопровождаться порывами ветра до 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог (улиц), нарушению электроснабжения”, – предупредили в ГСЧС.

Также 20 апреля на Львовщине объявили штормовое предупреждение. Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии Украины предупредили, что до конца суток 21 апреля на территории г. Львова и Львовской области местами возможен дождь.

О непогоде до конца суток предупредили и на Прикарпатье. Ночью 20 апреля и утром 21 апреля по области и городу ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°.

“В течение суток, в ближайшие часы 20 апреля по области и городу ожидается гроза, при грозе усиление ветра переменного направления 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый “, – говорится в сообщении управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Штормовое предупреждение сделали и в Черновицкой области.

“В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 20 апреля по Черновицкой области и городу ожидается гроза. (І уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении Управления гражданской защиты населения Черновицкой ОГА.

Сильные дожди с грозами до конца суток 20 апреля ожидаются и в Ровенской области. “Объявлен I уровень опасности, желтый”, – сообщили в ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 2 мая во время празднования Пасхи.