Санкции СНБО против “королей контрабанды”: стало известно о лишении гражданства трех человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек в соответствии с одобренными Советом нацбезопасности и обороны санкциями за контрабанду.

Зеленский против контрабанды: атаки на “экономических террористов” или передел рынка

Как пишет “Украинская правда”, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил собеседник издания, в частности речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Все они имеют гражданство других стран. Альперин имеет паспорт Израиля, Амирханян – Армении, а Еримичук – Румынии.

Как сообщал “источник”, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании в четверг, 15 апреля, ввел второй пакет санкций в отношении лиц, причастных к контрабанде. В список из 12 человек вошел экс-глава Одесской таможни Михаил Грибанов и известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов. Также туда вошел Юрий Дворак (экс-руководитель Киевской таможни) и харьковский бизнесмен Александр Черепинский.