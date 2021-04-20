Украина сделала важное заявление о ходе переговоров по Донбассу

На экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во вторник, 20 апреля, сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

Отмечается, что за основу был взят украинский проект Дополнения и благодаря содействию главы СММ ОБСЕ посла Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно.

Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что заседание состоится еще до конца этой недели.

“Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 31 марта во время заседания ТКГ Россия не поддержала предложение Украины продолжить режим прекращения огня на Донбассе.