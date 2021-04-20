Кто готовил взрывы в Чехии: в Bellingcat рассказали об агентах ГРУ и спецоперации Кремля

В подготовке взрывов на армейских складах вблизи села Врбетице в Чехии в 2014 году участвовали не менее шести агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого осуществляют акты насилия за пределами России.

Об этом говорится в новом расследовании исследовательской группы Bellingcat и чешского издания Respekt.

По данным расследователей, операция проходила под личным наблюдением командира отряда Андрея Аверьянова, который вернулся в Москву всего через несколько часов после взрыва на складах. Он имеет прямые связи с руководством ГРУ и руководящей администрацией и лишь дважды участвовал в подобных операциях за пределами России, что говорит о том, что они были очень важны для российского правительства.

Некоторые члены группы 29155 прибыли в Чехию через соседние страны, а также с подготовительной миссией из Швейцарии. Первые два члена подразделения прибыли отдельно в начале 2014 года: Сергей Федотов прибыл в Прагу 26 января 2014 года, его узнали под настоящим именем как Денис Вячеславович Сергеев. Он является третьим учасником отравления российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Через две недели после Сергеева в Прагу прибыл другой член отряда 29155 Егор Гордиенко (он путешествовал под прикрытием как Георгий Горшков), он пробыл там неделю и покинул страну 24 февраля 2014 года.

Во время операции “Врбетице” командир отряда Аверьянов использовал фиктивный паспорт, выданный на имя Андрея Оверьянова. В Вену он прилетел рейсом “Аэрофлота” 13 октября 2014 года.

Двумя днями ранее в Австрию прибыл еще один сотрудник подразделения – Николай Ежов. Он также путешествовал под вымышленным именем – и одновременно с Ежовым агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин прилетели из России в Европу и приземлились в Праге. В это же время двое из отряда 29155 перебрались в Европу под настоящими именами Алексей Капинос и Евгений Калинин.

В аэропорту Праги Чепига и Мишкин показали свои фиктивные паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова и заявили, что приехали с целью продажи спортивного питания. Они имели открытую дату обратного рейса из Чехии. Во время своего недолгого пребывания в Праге Чепига опубликовал фотографию из центра Праги в социальной сети. В то время, когда они с Мишкиным переехали в Моравию ближе в складам Врбетице, они жили в гостинице Corrado в Остраве.

Расследователи предположили, что Ежов забрал Аверьянова на арендованной машине в Вене и они оба поехали в Остраву, где встретились с Чепигой и Мишкиным. У Аверьянова в это время был выключен мобильный телефон, он включился во второй половине дня 16 октября, уже после взрыва в Врбетицах.

В момент взрыва Чепига и Мишкин отправлялись в Вену рейсом “Аэрофлота” в Москву. Самолет вылетел в 10:05 утра. В тот же день в Вену вернулись также Аверьянов и Ежов.

Как сообщал “источник”, 18 российских дипломатов выслали из Чехии по решению правительства после сообщения чешской контрразведки об их причастности к взрывам на военных складах в селе Врбетице.