Когда в Украину прибудет новая партия вакцин CoviShield: названа дата и количество доз

В четверг, 22 апреля, в Украину прибудет новая партия вакцин от коронавируса компании AstraZeneca, которые будут переданы в рамках механизма COVAX.

Первые в стране: украинский город начал массовую вакцинацию населения от COVID

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала “1+1”.

Виктор Ляшко объяснил, что в настоящее время не поставляется вакцина CoviShield (AstraZeneca) из-за запрета Индией экспорта этой вакцины с территории своего государства.

“Мы ожидаем в течение апреля-мая, что все-таки будут выполнены контрактные обязательства и будет поставлена вакцина”, – отметил он.

По словам главного санитарного врача, до конца 2021 года в Украине планируется вакцинировать 70% населения – 24 млн человек: – в Минздраве подтвердили возможности делать 90-100 тысяч прививок в день, а не 14-20 тысяч, как это делают сейчас.

“Это амбициозный план, его можно выполнить по ряду условий. …В ближайшие дни, уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Это 367 тысяч доз”, – сообщил он.

Как сообщал “источник”, в Киеве начали прививать вакциной Pfizer пожилых людей, живущих в интернатах, и их сотрудников.