Карантин в Украине на Пасху 2021: где могут усилить ограничения и что будет с празднованием

В воскресенье, 2 мая, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху, традиционно в этот день принято посещать храмы, но в условиях карантина эта возможность ограничена.

“источник” рассказывает, какие ограничения будут действовать в период пасхальных праздников.

МОЗ не планирует усиливать карантин на Пасху

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, правительство не планирует вводить специальный режим на время пасхальных праздников. Будет достаточно, если украинцы будут соблюдать уже установленные ограничения.

Степанов подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости, но Минздрав не планирует снимать ограничения – так как после майских праздников ситуация может ухудшиться.

По его прогнозам, через 3-4 недели после Пасхи ожидается рост количества больных.

“Я в данный момент не могу сказать, до какой степени этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а ряд праздников, с 1 по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это добавит заболеваемости“, – сказал он.

Зеленский призвал к рассудительности

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовиться к празднованию Пасхи в условиях пандемии коронавируса. Украинцев же он попросил проявить рассудительность и не собираться в компании.

“Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными“, – сказал он.

Что предложил главный санврач Виктор Ляшко

Ляшко заявил, что в регионах, которые находятся в “красной” и “оранжевой” зонах карантина, рекомендуется праздновать Пасху в онлайн формате, как это было в прошлом году. Он добавил, что для храмов установлен ряд ограничений, но полностью закрывать их не будут.

“Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году”, – сказал Ляшко.

Какие ограничения на Пасху будут в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на период пасхальных праздников будет введен ряд дополнительных карантинных ограничений.

“У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем”, – заявил он.

Как пройдет Пасха во Львове

Во Львове праздновать Пасху будут “на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими”. Кроме того, по словам мэра города Андрея Садового, священнослужители в условиях карантина разрешили верующим самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой.

Как будут ходить поезда

На период пасхальных праздников “Укрзализныця” запускает 16 дополнительных поездов. На протяжении всего праздничного периода будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород.

Как сообщал “источник”, в период майских праздников в Украине также не будут закрывать авиасообщение.