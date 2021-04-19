Кабмин взял на вакцины миллиарды у медиков: как это повлияет на больницы и здоровье украинцев

Кабмин выделил 6,5 миллиардов гривен на закупку вакцин от коронавируса, но часть забрал у Программы медицинских гарантий, которая к концу года может остаться ни с чем.

Об этом эксперты рассказали в комментарии “источнику”.

Председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый пояснил, что тарифы НСЗУ на лечение украинцев очень маленькие. А реальная рыночная стоимость медицинских услуг значительно выше.

“Уменьшение финансирования не означает уменьшение тарифа. Это означает секвестр бюджета НСЗУ, что может вылиться в риск вообще остановки финансирования Программы медицинских гарантий в конце года. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдет”, – сказал он.

Эксперт добавил, чтобы этого избежать нужно вернуть деньги в программу.

“Нужны четкие разъяснения, как эти деньги будут компенсированы. Мы помним, что в прошлом году 62 миллиарда гривен были потрачены не на медицину, и не повторится ли эта ситуация снова”, – отметил экс-директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Как сообщал “источник”, 18 апреля в Украине стартовала масштабная вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer.