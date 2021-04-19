Первые в стране: украинский город начал массовую вакцинацию населения от COVID

В курортном городке Моршин на Львовщине начали массовую вакцинацию всех жителей – это первый украинский город, где делают коллективный прививки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Моршине хотят вакцинировать всех местных жителей и работников санаториев, чтобы город, который является бальнеологическим курортом, мог снова встречать отдыхающих и туристов.

К одному из санаториев, где работает пункт вакцинации, уже выстроилась очередь из желающих получить прививку. Записаться на вакцинацию можно на горячих линиях и у семейного врача.

“Я поддерживаю идею вакцинирования и рада, что наконец она доступна”, – говорит одна из посетительниц.

Всего в городе с более чем 4 тысячами населения уже работает 3 пункта вакцинации, для Моршина выделили почти две с половиной тысячи доз вакцины. Прививают только взрослое население китайской вакциной Coronavak.

“Вакцина производства Китая “Коронавак”. Особенности условия хранения – одинаковые условия как для всех вакцин – в холодильнике”, – говорит врач Наталья Галамай.

Моршин – первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент. Это важно для всех его жителей и для самого города,который выживает только за счет туристов: до пандемии их было почти 30 тысяч в год, а сейчас единицы.

Как сообщал “источник”, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин.