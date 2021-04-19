Крупнейшая в истории армия: в ЕС назвали количество российских военных на границе с Украиной

К границам Украины Россия стянула самую большую группу войск в истории.

“Здесь нет большого секрета”: Зеленский рассказал, зачем Россия стягивает войска к украинским границам

Об этом в комментарии журналистам “Европейской правды” рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что обеспокоен действиями РФ. По словам политика, около украинской границы сейчас находятся более 150 тысяч российских военных.

“Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям, которые были адресованы президенту Путину канцлером Меркель и президентом Байденом”, – сказал Боррель.

Представитель ЕС заявил, что страны Евросоюза поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он отметил, что ЕС посетит саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 19 апреля, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских коллег ввести против России секторальные санкции, запрещающие операции с компаниями из определенных индустрий, в связи с угрожающими действиями войск РФ у границ нашей страны.