Будет ли в Украине специальный режим карантина на Пасху: в Минздраве дали ответ

Украинцы должны соблюдать на Пасху установленные карантинные меры.

В Киеве к Пасхе усилят локдаун: данные о ситуации с COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в программе “Сегодня Вечером” на канале “Украина 24”.

По его словам, соблюдение правил поможет избежать вспышки COVID-19 после праздника.

“Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне”, – сказал он.

Степанов отметил, что заболеваемость в Украине идет на спад. Ситуация стабилизировалась в середине апреля.

“Сейчас количество заболевших, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю. Это обнадеживает”, – отметил министр.

Но также он подчеркнул, что после праздников заболеваемость снова возрастет. Тенденцию роста количества больных можно будет увидеть через 3-4 недели после Пасхи.

“Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это прибавит заболеваемости”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, во Львове продолжили усиленный карантин до 4 мая, но ввели ряд послаблений.