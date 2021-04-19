В Германии пригрозили остановкой “Северного потока-2” в случае эскалации на Донбассе

В случае обострения ситуации возле границ Украины, куда Россия стягивает войска, глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод “Северный поток-2”.

В интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland он подчеркнул, что Евросоюз должен дать Москве “недвусмысленный сигнал”.

“Если ситуация на востоке Украины обострится, то “Северного потока – 2” больше нельзя будет придерживаться“, – отметил Вебер.

Кроме того он констатировал, что Россия причастна к кибератакам и кампании по дезинформации, а также назвал ее действия реальной угрозой для ЕС и Запада.

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Граф Ламбсдорфф высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию на Донбассе. Если это случится, он считает необходимым расширение санкций против РФ.

“Тогда проект газопровода “Северный поток-2” должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно“, – заявил политик.

Как сообщал “источник”, президент США Джо Байден во время своего выступления с речью в Белом доме, коснулся “Северного потока-2”. По его словам, изначально он был против этого проекта, но сейчас пока “вопрос открыт”. Байден добавил, что США все еще рассматривают вариант введения санкций против “Северного потока-2”.