“Вирусу будет все труднее”: врач рассказал, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине

В Украине резко упало число новых случаев коронавируса, за минувшие сутки, 18 апреля, выявлено 6 506 новых больных Covid-19, а в течение ближайших 2-3 недель пандемия пойдет на спад.

Такой прогноз дал врач-иммунолог Борис Донской, пишет “Обозреватель”.

“Так или иначе у нас должен начаться спад – и по сезонным причинам, и по причинам того, что так много украинцев переболело, что вирусу будет все труднее и труднее найти, кого бы заразить“, – пояснил он.

Донской добавил, что на данный момент украинцы приобрели определенный коллективный иммунитет.

“Определенный иммунитет от коронавируса мы уже выработали. Но нужно провести исследование и знать цифру. Глупо прикидывать там, где проще исследовать“, – сказал он.

По его словам, среди медиков, работающих вместе с ним в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ, уже в феврале переболели коронавирусом более половины сотрудников.

“Во время этой вспышки еще добавится достаточно большое количество. Кроме того, есть определенное небольшое количество людей, которые получили хотя бы первую прививку. Среди активных жителей городов иммунитет получила, возможно, половина“, – добавил врач.

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