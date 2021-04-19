Это не только летальное оружие: боевики устроили подлую провокацию на Донбассе, появилось фото

На мине ПОМ-2, которую боевики сбросили с воздуха на один из прифронтовых домов в Зайцево на Донбассе, где они регулярно устраивают обстрелы, была надпись “Наша земля Украина, слава нации, смерть врагам” и знак СС (элитные воинские формирования нацистской Германии).

Об этом написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Таким образом, российские наемники используют на Донбассе на только летальное оружие, но и информационное.

“То есть, боевики, убивая мирное население российским оружием, маскируются под украинцев, настраивают местных против Украины. И ищут способ создать миф о еще одном “распятом мальчике”. Не для того ли, чтобы он стал поводом для полномасштабного российского вторжения?“, – пишет Цаплиенко.

Он пояснил, что мина ПОМ-2 относится к тем, которые невозможно разминировать. Ее обезвреживают способом подрыва, или просто срывают. Главное не коснуться датчика цели и не оказаться в радиусе сплошного поражения.

“Эта деталь, похожая на банку пива или минералки, называется “носитель мины” … Носитель мины отбрасывает в сторону, когда мина становится в боевое положение, отстреливая нити-датчики. То есть, при любых обстоятельствах эта деталь остается целой. И вот представьте себе, что кто-то из местных после взрыва находит эту железяку, и читает на ней: “Наша земля Украины, слава нации, смерть врагам“, – добавил Цаплиенко.

Как сообщал “источник”, Как сообщал “источник”, 18 апреля, в результате обстрела российскими наемниками позиций ВСУ погиб боец 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады старший солдат Шартава Давид Мурманович.