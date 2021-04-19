Украину “атакуют” дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз на начало недели

Несмотря на то, что прошло уже больше половины весны, на днях Одесскую область засыпало снегом, а прогноз на начало следующей недели тоже не обещает тепла – максимальная температура воздуха составит +15 градусов, пройдут дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 19 апреля, по всей стране будет пасмурно, но без существенных осадков. Исключение составит только Закарпатская область, где ожидается дождь. Днем воздух прогреется от +11 до +15 градусов, ночью прогнозируется 3-7 градусов тепла.

Во вторник, 20 апреля, по всей стране пройдут дожди с грозами. Днем ожидается от +11 до +14 градусов, ночная температура воздуха составит 3-9 градусов со знаком “плюс”.

На следующий день, 21 апреля, незначительные дожди пройдут по всей Украине и похолодает. Днем воздух прогреется от +8 до +15 градусов, ночью – 3-7 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, на Пасху, 2 мая, украинцев также ждет не очень комфортная погода – будет достаточно прохладно и пасмурно.