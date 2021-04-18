Стало известно имя убитого боевиками украинского военнослужащего: фото

В сети назвали имя украинского военнослужащего ВСУ, который погиб в воскресенье, 18 апреля, в результате обстрела российскими наемниками позиций подразделений ООС. Это боец 128-ой Отдельной Горно-штурмовой бригады старший солдат Шартава Давид Мурманович.

Об этом говорится в сообщении на странице “Закарпатского Легиона – 128 ОГШБр ВСУ” в Facebook.

В воскресенье, 18 апреля, враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям – в результате осколочного ранения при обстреле боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один воин был ранен.

“В районе проведения операции Объединенных сил вследствие коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128-ой ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович”, – сообщили на странице бригады.

Побратимы выразили соболезнования семье погибшего бойца.

“Искренние соболезнования семье погибшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление”, – добавили в 128-ой ОГШБр.

Как сообщал “источник”, 12 апреля от пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний украинский военный Ярослав Карлийчук.