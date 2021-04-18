Нашли “американский след”: Россия ответила на высылку дипломатов из Чехии

После новости о том, что власти Чехии намерены выслать 18 российских дипломатов из-за причастности России ко взрывам, которые произошли еще в 2014 году в Врбетица на складе боеприпасов, последовал официальный ответ и реакция на это российской стороны. Ответ от Министерства иностранных дел России не заставил себя ждать. Там сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии объявлены персонами нон грата и должны покинуть РФ до конца 19 апреля.

Информация о резком ответе России появилась в Telegram-канал Lshot.

По мнению российского ведомства, это беспрецедентное решение, которое было принято под выдуманными предлогами. Россия полностью опровергает все обвинения в свой адрес по поводу взрыва семилетней давности. К тому же российское ведомство напомнило, что ранее Чехия обвиняла в инциденте руководителей фирм, которые владеют теми самыми складами. Почему же теперь в это вмешали Россию, остается вопросом.

По мнению российского МИД, это решение выступает своеобразным продолжением антироссийских санкций со стороны Чехии. Отметим, что ограничительные меры продолжаются уже несколько лет. У ведомства даже есть предположения, что во всем этом задействована и Америка. Эксперты уверены, что своими действиями Чехия хочет просто угодить Штатам.

Как писал “источник” ранее, Чехия выбросит “Росатом” из миллиардного проекта.