Скандал вокруг взрывов во Врбетице: Чехия выбросит “Росатом” из миллиардного проекта

Чехия заподозрила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов, произошедших в 2014 году. Данные действия были направлены на прекращение поставок вооружения в Украину и Сирию. В результате, российскую компанию, подавшую заявку на участие в строительстве атомной электростанции “Дукованы”, по заявлению Карела Гавличека Министра промышленности Чехии, в срочном порядке исключают из списка участников тендера.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Подозрения усилились

Ян Гамачек, который является первым вице-премьером и министром иностранных дел Чехии, поднял вопрос о выяснении истинной причине взрыва, который произошел на складе боеприпасов.

Данное заявление официально прозвучит 19 апреля на встрече глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. О своем намерении Я. Гамачек написал в Твиттере.

Он уже дал необходимую информацию послам в ЕС и НАТО, но дополнит ее уже на встрече министров.

Проект АЭС “Дукованы”

В конце апреля текущего года будет проведено анкетирование участников строительства нового энергоблока АЭС “Дукованы”. Только Росатом к этому времени будет исключен из списка тендера. Ян Гамачек сделал акцент на том, что на данное решение повлияла высылка российских дипломатов из Чехии.

Проект “Дукованы” начали внедрять в 1970 году, заключив договор с Советским Союзом. На 2029 год планировалась постройка нового энергоблока, сроки окончания которой 2036 год. Кроме Росатома в списке участников строительства есть южнокорейская, французская и американо-канадская компании.

Отказ от сотрудничества с Россией обусловлен не только подозрениями в причастности во взрыве, но и призывом Чешского сената не допускать к конкурсу страны, компании, которые “враждебно настроены к НАТО”.

Как писал “источник” ранее, Чехия выдворила из страны 18 российских дипломатовиз-за подозрения в причастности агентов РФ к взрывам на военных складах в 2014 году.