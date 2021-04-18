Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный: первые детали

В воскресенье, 18 апреля, боевики на Донбассе обстреляли позиции подразделений ООС, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Еще один военный получил осколочное ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Об этом говорится в сообщении командования Оперативно-тактической группировки “Восток” на странице в Facebook.

18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

“В результате вражеского огня один украинский защитник получил не совместимые с жизнью ранения, еще один военнослужащий получил осколочное ранение”, – говорится в сообщении.

В командовании ОТУ “Восток” добавили, что раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Как сообщал “источник”, 12 апреля от пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний украинский военный Ярослав Карлийчук.