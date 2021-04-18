На карту поставлена безопасность Европы: в ЕС призвали к самым жестким мерам для РФ

К недавно введенным против РФ санкциям США могут добавиться и другие меры. В Эстонии не хотят видеть граждан Российской Федерации, им могут заблокировать возможность посещать эту страну. Такое заявление прозвучало от бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Об этом он написал в Twitter.

По словам бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, необходимо запретить въезд в Европейский союз для всех граждан Российской Федерации. Он подчеркнул, что речь идет о любых визитах.

Томас Хендрик Ильвес добавил, что российским гражданам нужно заморозить абсолютно все визы, так как на кону стоит безопасность всей Европы. Исключением должны быть, только экстренные случаи, когда речь идет о каких-то семейных проблемах.

Ильвес отметил, что такая мера может нанести ущерб рядовым гражданам РФ, но нужно стоять на своем и продолжать защищаться.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. До президентства он был руководителем Министерства иностранных дел. В настоящее время политический деятель является сотрудником Тартуского университета.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бывший президент Эстонии должен прекратить дискриминацию русскоязычных в стране.

Как писал “источник” ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Запада нужно очертить “четкие красные линии” в отношениях с официальным Кремлем.