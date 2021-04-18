Госдеп ответил на обвинения в покушении на Лукашенко: что известно

Государственный департамент США опроверг причастность своей страны к покушению на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты могут провести консультацию с гражданином (адвокатом Юрием Зенковичем), который был задержан по подозрению в подготовке теракта в Беларуси.

“Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным”, – говорит он.

Напомним, сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержали в России троих оппозиционеров. Одним из них оказался адвокат и бывший активист оппозиции Зенкович. Известно, что у него два гражданства – белорусское и американское. Он много лет живет в США.

Как сообщал “источник”, в Чехии заявили о выдворении из страны 18 российских дипломатов из-за подозрения в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году агентов спецслужб Российской Федерации.