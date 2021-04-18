Россия обустроила новый военный лагерь в Крыму и массово свозит туда технику: фото со спутника

Россия продолжает стягивать военных и технику в оккупированный Крым – на Керченском полуострове появился новый огромный военный лагерь.

Об этом сообщает “Spiegel”.

На фото со спутника видно, что Российская Федерация разместила на территории оккупированного Крыма лагерь с более чем тысячей боевых машин. Они стоят в огороженных районах.

Кроме того, рядом с базой, к востоку от основной территории, расположен еще один небольшой лагерь.

Как сообщал “источник”, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Кремля и пока не свидетельствует о подготовке России к наступлению.

Похожее мнение высказал и российский политолог Дмитрий Орешкин. Он сказал, что перемещение российских войск к границам Украины происходит слишком демонстративно и больше напоминает шантаж, чем попытку напасть на нашу страну.