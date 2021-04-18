Светлане Немоляевой – 84: как сегодня выглядит Ольга Рыжова из “Служебного романа”

18 апреля свой 84-й день рождения празднует советская и российская актриса Светлана Немоляева, широкую известность которой принесла роль Ольги Рыжовой в фильме “Служебный роман”. theLime решил рассказать, чем артистка занимается сегодня, и как она изменилась за эти годы.

Светлана Немоляева в молодости и сейчасФото: instagram.com/star_albumm

Светлана Немоляева родилась в Москве в семье советских интеллигентов. Отец был кинорежиссером и сценаристом, а мать – звукооператором.

Девочка впервые снялась в кино, когда ей было 8 лет. Также она интересовалась театром – ходила на все спектакли Театра им. Владимира Маяковского, актером которого до войны был ее дядя, Константин Немоляев.

Светлана НемоляеваФото: pinterest.com

Выбор профессии для нее был очевиден. В 1954 году она поступила на актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина и окончила его в 1958 году с отличием.

Свою карьеры актрисы она начала в 1958 году в Московском драматическом театре на Спартаковской.

Светлана Немоляева в молодостиФото: instagram.com/history_art_blog

В 1959 года Светлана Немоляева была принята в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого актриса выступает и по сей день. Ее дебютным спектаклем был “Гамлет”, в котором она исполнила роль Офелии. За свою жизнь на сцене театра Светлана сыграла главные роли более чем в 50 спектаклях.

В это же время Немоляева дебютирует как профессиональная актриса и в кино – она сыграла роль Ольги Лариной в художественном фильме по опере П. И. Чайковского “Евгений Онегин”.

Кадр из фильма “Евгений Онегин”Фото: pinterest.com

Широкую популярность актриса получила в 1977 году после выхода на экраны картины Эльдара Рязанова “Служебный роман”.

Светлана Немоляева в роли Ольги РыжовойФото: pinterest.com

В этом фильме она сыграла Ольгу Рыжову – сотрудницу статистического учреждения “в жутких розочках” и подругу главного героя Анатолия Новосельцева, которая всегда приходит к нему на помощь в минуту различных невзгод. На фоне основной сюжетной линии показана драма Рыжовой, которая уже немолода, имеет семью и детей, но внезапно вспоминает о своей студенческой любви к Юрию Самохвалову и не может сдерживать чувств.

Кадр из фильма “Служебный роман”Фото: pinterest.com

Она также исполнила роли в других популярных фильмах Рязанова “Гараж” (1979), “О бедном гусаре замолвите слово” (1980) и “Небеса обетованные” (1991).

Светлана Немоляева с супругом Александром ЛазаревымФото: pinterest.com

На сегодняшний день Немоляева сыграла более 100 ролей в фильмах, телефильмах, а также озвучивала мультфильмы.

Светлана Немоляева с супругом и сыном (1990-е годы)Фото: instagram.com/top_celebrity.news

Несмотря на почтенный возраст, она продолжает служить в театре, играя в спектаклях “Как важно быть серьезным” О. Уайльда, “Бешеные деньги” А. Островского, “Плоды просвещения” Л. Толстого, “Кант” М. Ивашкявичюса, “Таланты и поклонники” А. Островского, “Мертвые души” и “Женитьба” Н. Гоголя.

Светлана Немоляева сейчасФото: instagram.com/felixgrozdanov

Личная жизнь Светланы Немоляевой также была тесно связана с профессиональной – в театре им. Маяковского актриса познакомилась с будущим мужем Александром Лазаревым, за которого вышла замуж в 23 года. Вместе они прожили 51 год – до самой смерти супруга в 2011 году. Сын актерской четы – также известный актер Александр Лазарев-младший.

Светлана Немоляева с сыном и внучкойФото: pinterest.com

Ранее мы рассказали, как изменилась главная актриса фильма “Москва слезам не верит”.

Читайте также на theLime, как сегодня выглядит Алиса Селезнева из фильма 80-х “Гостья из будущего”.

Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.