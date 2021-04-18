В Минздраве рассказали, когда будут вакцинировать от COVID-19 всех желающих

Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин.

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал журналистам канала “Украина 24”.

“Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех”, – сказал он.

По словам главного санврача, первыми вакцинировать начнут людей из категории риска – это 60+. После этого будут делать прививки всем желающим – 18+. Ляшко также напомнил, что Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

“Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие”, – добавил он.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 17 апреля, зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса.