Вакцинация вне очереди: в Украине приняли важное решение по остаточным дозам вакцины

Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.

Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов, он рассказал об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации“, – уточнил он.

Степанов добавил, что появились слухи, что некоторые хотят любым способом сделать прививку именно вакциной Pfizer.

“Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей“, – подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, в украинских аптеках купить вакцину от коронавируса можно будет не раньше ноября.