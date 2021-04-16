На Пасху – дома: Львов принял важное решение по жесткому карантину

Во Львове продолжили усиленный карантин до 4 мая, но ввели ряд послаблений.

Об этом по итогам заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 16 апреля сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет Zaxid.net.

С понедельника, 19 апреля, в городе ослабят нормы локдауна.

Что разрешат:

возобновится обучение школьников 1-4 классов;

возобновят работу непродовольственных рынков по отдельному протоколу;

разрешат работу летних площадок и террас заведений питания.

Под запретом останется работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, зоомагазинов и аптек, расположенных в них. Не будут работать театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки.

Хозяйственные магазины, будут работать на выдачу по предварительному заказу. Спортзалы, парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной индивидуальной записи.

Как сообщал “источник”, 15 апреля в центре Львова собралась группа предпринимателей, которые выражали свой протест против жесткого локдауна.