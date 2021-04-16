Визит Зеленского во Францию: президент рассказал, о чем говорил с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, прибыл в Париж, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, к переговорам в формате видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Речь шла о ситуации на востоке Украины.

Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

“Я с ними обсудил ситуацию на Донбассе и режим прекращения огня. Только в этом году погибли 30 украинских военных“, – сказал Зеленский журналистам после общения с Макроном и Меркель.

Он также сказал, что рассчитывает на проведение “Нормандского саммита” и напомнил, что 19 апреля должна состояться встреча советников лидеров четырех стран-участниц.

Президент добавил, что к этой встрече стороны подготовят свои предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал “источник”, в конце марта 2021 года президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Германии и Франции – Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Одним из главных вопросов переговоров было обсуждение обострения на Донбассе.